Teamchef Foda: „Es gibt Wichtigeres als Fußball“

Wo und wie feiern Sie?

In Graz. Die ganze Familie. Also wir sind heuer fünf, da die Freundin meines Sohnes auch bei uns ist. Erstmals haben wir einen wunderschönen Baum. Dann gibt’s guten Fisch zu essen. Dazwischen hören wir Weihnachtslieder und dann gibt’s die Bescherung. Also eigentlich ganz normal.