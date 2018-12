Angeblicher Mordauftrag: Anwalt auf freiem Fuß

Dieser Verdacht erhärtete sich, nachdem die Handys der Beteiligten untersucht und ausgewertet wurden. Gegen den Bulgaren wurde jedenfalls ein Verfahren wegen Verleumdung eingeleitet, vorübergehend war der Mann, gegen den auch anderweitig strafrechtliche Ermittlungen laufen, sogar in U-Haft. In Bezug auf den Rechtsanwalt hielt die Staatsanwaltschaft angesichts dieser Beweislage ihren U-Haft-Antrag nicht mehr aufrecht. Nachdem der Jurist ein halbes Jahr in einer Zelle in der Justizanstalt Josefstadt zugebracht hatte, war er daher vom Landesgericht zu enthaften, hieß es seitens der Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Dienstag.