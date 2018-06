Wiener Rechtsanwalt zu drei Jahren Haft verurteilt

Der Anwalt war in der seit Anfang Oktober laufenden Verhandlung optisch kaum wiederzuerkennen. Er befindet sich seit Ostern in U-Haft, weil er - was er entschieden bestreitet - einen Mordauftrag gegen die für sein Betrugsverfahren zuständige Staatsanwältin sowie einen Belastungszugen vergeben haben soll. Seit seiner Inhaftierung hat der gut genährte Anwalt deutlich an Gewicht verloren.