Schüler und Studenten als eifrige Weihnachtsengel

Verteilung am Hl. Abend

Auch Pater Rektor Christian Marte SJ - zugleich Gefängniskaplan - half tatkräftig mit. „Es ist wichtig, dass Christen an all diejenigen denken, denen es nicht sonderlich gut geht“, erklärte er. Die Geschenke werden von Justizwache-Beamten gründlich kontrolliert und am 24. Dezember an die Insassen verteilt.