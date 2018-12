Passagierin bei Bus-Notbremsung schwer verletzt

Der Vorfall erreignete sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr. Ein Linienbus fuhr auf der Kapellenstraße in Richtung stadtauswärts, als ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegenkam. An der Kreuzung Vinzenz-Muchitsch-Straße bremste der 52-jährige Busfahrer das Fahrzeug abrupt ab, um, so die Polizei, „eine, seiner Meinung nach drohende Kollision mit dem Einsatzfahrzeug zu verhindern“.