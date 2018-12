Kurz: Engagement für „Chancenkontinent“ Afrika

Innovation als Schlüssel für die Entwicklung Afrikas: Diesem Ziel soll ein mit einer Million Euro dotierter Innovationspreis dienen, der am Rande des am Montagabend beginnenden Wiener EU-Afrika-Forums vorgestellt wird. Der nach dem früheren UNO-Generalsekretär Kofi Annan benannte Preis soll im Jahr 2019 erstmals vergeben werden. „Damit wollen wir auch nach unserer (EU-)Präsidentschaft unser Engagement für Afrika weiterführen und das Lebenswerk des herausragenden Staatsmannes Kofi Annan würdigen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Afrika sei ein „Chancenkontinent“, in dem es „viel ungenutztes Potenzial für Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung“ gebe. Das Preisgeld stamme aus Mitteln des Bundeskanzleramtes.