Der 20. Dezember ist Stichtag für die Wahl 2019

Die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen nehmen langsam Form an. Der Termin am 10. März 2019 ist seit Ende November fixiert. Wer in welchem Ort wählen darf, entscheidet sich am 20. Dezember. Dieser wird der Stichtag für das Wahlregister sein. Dabei gilt die Herkunft, das Alter und der gemeldete Hauptwohnsitz.