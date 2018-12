17.000 Demonstranten legten die Wiener City lahm

„Es muss eine bessere Lösung geben“

Den lokalen Handel traf die heutige Demonstration in Wien besonders hart. „Der Ring wurde heuer mittlerweile zum 80. Mal gesperrt. Gut eine Woche vor Weihnachten kann man von einem Amazon-Förderungsprogramm sprechen“, wetterte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Das Demonstrationsrecht sei wichtig und richtig, aber nicht in einer derart extensiven, geschäftsschädigenden Form auf Kosten mittelständischer Unternehmer. „Es muss einfach eine bessere Lösung als die gegenwärtige geben“, so Will.