Agentur soll Asylwerber zur Rückkehr auffordern

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will die Betreuung von Flüchtlingen auf neue Beine stellen. Künftig soll sich die neu gegründete Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) um Asylwerber kümmern, die im Asylverfahren stehen. Und zwar so lange, bis sie in die Betreuung der Länder übergeben werden. Hauptziel Kickls mit der Agentur ist eine „ehrlichere und objektivere Beratung“ in Rechts- und Rückkehrfragen. Asylwerber sollen zur Rückkehr aufgefordert werden, bevor sie überhaupt in ein Asylverfahren kommen.