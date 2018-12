Gäste sollen künftig für leere Tische zahlen

Firmenweihnachtsfeiern sorgen seit Wochen für volle Auslastung in der heimischen Gastronomie. Zumindest auf den Reservierungslisten. „Besonders in der Weihnachtszeit kommt es immer wieder vor, dass Tische für größere Gruppen oder Weihnachtsfeiern bestellt werden – die Gäste aber weder erscheinen noch absagen“, erzählt Adolf Kulterer, Sprecher der Klagenfurter Gastronomen. So blieben oft ganze Tische leer, die kurzfristig nicht mehr verkauft werden können, heißt es. Es habe sogar Fälle gegeben, bei denen Gäste die Wirte mit einem vorbestellten Spezialmenü sitzen gelassen hätten.