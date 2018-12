Steiermark bekommt genauen Plan für „Blackout“

Es ist ein Katastrophenszenario, über das man am liebsten gar nicht nachdenken will, worüber man aber dennoch sprechen muss: Was passiert, wenn der Strom über längere Zeit ausfällt? Anschläge oder Naturkatastrophen können auch bei uns zu einem sogenannten „Blackout“ führen. „Nichts geht mehr“, heißt es dann, „vor allem, was die Kommunikation betrifft, werden wir ins Mittelalter zurückkatapultiert“, bringt es Landeshauptman-Stellvertreter Michael Schickhofer auf den Punkt.