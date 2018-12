Pferd steckte im Gitter fest

Vor Ort erkundeten die Feuerwehrleute sofort die Lage. Das Pferd „Benedict“ lag seitlich in seiner Box, eines der Beine war zwischen zwei Gitterstäbe gerutscht und hatte sich in knapp eineinhalb Metern Höhe mit dem Huf verkeilt. Rasch hatten die Florianis die richtige Rettungsstrategie parat. Lenz: „Mit dem Hydraulikgerät haben wir die Stäbe so weit auseinander gespreizt, dass das Tier behutsam und unversehrt befreit werden konnte.“