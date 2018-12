Automatisch verlängert: Ärger mit Dating-Vertrag

Auf seine Kündigung per E-Mail wurde Martin W. lapidar mitgeteilt, dass sich der Vertrag - wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angegeben - bereits um ein weiteres Jahr verlängert hat. Herr W. habe es verabsäumt, die Mitgliedschaft rechtzeitig zu kündigen. „Auf die Kündigungsmöglichkeit wurde ich nicht hingewiesen“, so der Leser zur Ombudsfrau.