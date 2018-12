Salzburg überragend! Nun „Dosentreff“ im Eishockey

Der Turm in der Salzburger Abwehrschlacht war auch im letzten Drittel Goalie Michalek, davor blockten die Eisbullen, was das Zeug hielt. Die Krimi-Schlussminuten zogen sich dennoch in die Länge. Harris verfehlte noch den leeren Kärpät-Kasten. Ehe feststand: Ein Remis, auf das man an sich nicht spielen wollte, reichte zum gewaltigen Triumph. Mit dem Gesamtscore 4:3.