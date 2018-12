Erstes Pferde-Krematorium geht 2019 in Betrieb

Umzug von Landscha nach Lebring

Da die bisherigen Räumlichkeiten in Landscha zu klein wurden, suchte man in der Umgebung nach einem passenden Bauplatz um zu expandieren. „Fündig wurden wir in Lebring, wo wir auf 400 Quadratmetern drei moderne Verbrennungsanlagen errichtet haben. Im Jänner legen wir los“, erzählt Reiniger.