Nach Mordversuch nun die Tatwaffe sichergestellt

Der Deutsche ist bereits am Tag nach dem Angriff in Salzburg festgenommen worden. Er war mit dem Auto, dass der Steirer verkaufen wollte, geflüchtet. Bei der Festnahme hatte er angegeben, das Messer auf der Flucht weggeworfen zu haben. Die Tatwaffe konnte jetzt bei einem Tauchgang bei einem Kleinkraftwerk in Langenwang sichergestellt werden.