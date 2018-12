Thiem in Teneriffa: Stellen Sie Ihre Fragen!

Auftritt in Abu Dhabi

Noch ehe es für Thiem beim geplanten ersten ATP-Turnier der neuen Saison in Doha um Punkte geht, tritt der 25-jährige Niederösterreicher noch in Abu Dhabi an. Bei einem Einladungsturnier vom 27. bis 29. Dezember mit sechs Spielern wird Thiem dabei auf den russischen Paris-Bercy-Sieger Karen Chatschanow treffen.