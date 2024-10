„Von Fans beflügelt“: Erler/Miedler im Halbfinale

Erler/Miedler, Wien-Sieger 2022, setzten sich in ihrem Viertelfinale am Neben-Court am Heumarkt gegen den Italiener Luciano Darderi und den Argentinier Mariano Navone mit 6:3,6:3 durch. Der Tiroler und der Niederösterreicher sind seit der Rückkehr Miedlers aus einer Verletzungspause gemeinsam in sechs Partien noch ungeschlagen. In der vergangenen Woche war ihnen der Turniersieg beim ATP250-Event in Antwerpen gelungen. Im Halbfinale spielt das Wildcard-Duo am Samstag (13.00 Uhr) gegen das drittgereihte Gespann Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR).