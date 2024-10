Spektakulärer Musetti wirft Topfavorit Zverev raus

Topfavorit Alexander Zverev ist beim Tennisklassiker in der Wiener Stadthalle im Viertelfinale gescheitert. Der Deutsche unterlag dem Italiener Lorenzo Musetti in einem spannenden Dreisatz-Match 2:6, 7:6, 6:4. „Ich bin froh, dass ich hier in Wien in diesem Jahr so gut performen kann“, freute sich der 22-Jährige.