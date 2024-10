Wahnsinn! Erler/Miedler nach Krimi im Finale

Es wurde wieder zu einer Drei-Satz-Partie

Heuer gab es zwischen diesen beiden Duos schon einmal eine Drei-Satz-Partie. Daran schienen sich Erler/Miedler zu erinnern. Denn Anfang des 2. Durchganges wehrte man den nächsten Breakball ab, ging mit 1:0 in Führung. Vereinzelt waren „Jetzt geht‘s los“-Rufe in der Halle zu hören. Was sich die beiden Österreicher zu Herzen nehmen schienen. Beim Break zum 3:1 war die Halle zum ersten Mal voll da, die Österreicher spielten plötzlich voller Selbstvertrauen. Beim Stand von 5:3 vergaben sie allerdings zwei Satzbälle, bei 6:5 gab es erneut drei Chancen auf den Satzausgleich. Diesmal ließ man sich diese nicht nehmen, mit 7:5 ging es in das Champions Tiebreak.