Österreich verliert auch zum Ende der Quali!

Die ÖBV-Auswahl unterlag den zuvor ebenfalls noch sieglos gewesenen Slowenen am Sonntag in Erlangen ziemlich deutlich mit 1:4. Den einzigen Punkt steuerte Luka Wraber bei. An den Tagen zuvor hatte man gegen Schweden (0:5) und Turnier-Gastgeber Deutschland (1:4) den Kürzeren gezogen.