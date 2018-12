Benjamin Werndl gewann Dressur-Weltcup in Salzburg

Ehning gewinnt in Genf mehr als 600.000 Euro

Der deutsche Springreiter Marcus Ehning gewann indes mit seinem Sieg beim mit 1,2 Millionen Franken dotierten Major-Event in Genf mehr als 600.000 Euro. Der 44-jährige kassierte 355.000 Euro für den Sieg im Großen Preis und erhielt zusätzlich 250.000 Euro, weil er innerhalb der Grand-Slam-Serie zum zweiten Mal innerhalb eines Zyklus gewonnen hat. Ehning hatte im Sommer bereits in Aachen triumphiert. Zum Grand Slam der Springreiter gehören die Turniere in Aachen, Genf, Calgary und ‘s-Hertogenbosch. Bei drei Siegen in Folge winkt eine Million Euro. Daneben gibt es noch die Masters-Serie mit nahezu gleichem Reglement.