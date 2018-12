Kein ruhiger Feiertag für die Feuerwehren

Zum ersten Einsatz am 8. Dezember wurden die Feuerwehren Bischoffeld und Seckau um 12.39 Uhr gerufen: Ein in einer Garage geparkter PKW fing aus nicht weiter bekannten Umständen zu brennen an. Geistesgegenwärtig reagierte dabei die Besitzerin, die die Flammen mittels Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bekämpfte, schildert Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Andreas Hopf von der Feuerwehr Bischoffeld.