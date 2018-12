„Müssen pro Jahr 100 Millionen Euro investieren“

Es ist natürlich sehr viel Geld und heuer ein Rekordwert durch die Großprojekte Schlossalmbahn in Bad Hofgastein sowie Maiskogel in Kaprun. Insgesamt haben wir salzburgweit 130 Millionen in die Qualität der Liftanlagen investiert, sowie 70 Millionen in die Schneesicherheit und Service, wie Parkplätze. Die Branche ist einfach dazu aufgefordert, zu investieren, zu verbessern und auch zu modernisieren. Wir sehen uns als Motor der Region: Nachdem es heuer bisher keinen Naturschnee gab, sieht man wie wichtig es ist, in Bescheiungsanlagen zu investieren. Wir können dadurch starten und auch die Weihnachtsbuchungen passen.