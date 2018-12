Rumänin steckt Spendengeld in die eigene Tasche

Unter dem Vorwand für Taubstumme Spenden zu sammeln lenkte die Rumänin am Mittwoch eine Frau (75) in Altenmarkt so gut ab, dass sie ihr das gesamte Bargeld aus dem Portemonnaie stehlen konnte. Wenig später schlug die Frau in Bischofshofen zu. Dort wurde ein 67-Jähriger ihr Opfer. Die Frau ist bereits amtsbekannt, sie war im Vorjahr mit der selben Masche in Salzburg unterwegs und wurde damals überführt. Das zweite Opfer konnte sie auf einem Foto, dass ihm die ermittelnden Polizisten zeigten, eindeutig identifizieren. Im Moment ist die Rumänin wieder untergetaucht.