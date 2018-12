Innsbruck: Zu wenig Wohnungen, zu hohe Mieten!

Eines der meistdiskutierten Themen in Innsbruck ist das Wohnen! Um so interessanter ist eine aktuelle Umfrage der Uni Innsbruck. Sie besagt, dass es in der Landeshauptstadt viel zu wenig leistbare Wohnungen gibt und die Mieten zu hoch sind. Gleichzeitig ergibt sie aber auch eine große Zufriedenheit mit der Wohnsituation.