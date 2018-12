Helene Fischer: Das ist ihr Star-Aufgebot für 2018

Schlagerstar trifft Action-Held: Helene Fischer (34) feiert ihr TV-Weihnachtsfest in diesem Jahr mit Schauspieler Kiefer Sutherland (51). Der Kanadier, der vielen als Terroristenjäger Jack Bauer aus der Serie „24“ bekannt sein dürfte, ist einer der Gäste der „Helene Fischer-Show“, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Auf ORF 2 ist die Show am 25. Dezember um 20.15 Uhr zu sehen. Als Nikolaus-Überraschung stellte Helene Fischer ein kleines Video von den Proben auf ihre Facbookseite.