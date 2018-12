Diese Skigebiete eröffnen jetzt die Wintersaison

Schon jetzt ist am Hauser Kaibling, auf der Planai und auf der Reiteralm eine Abfahrt bis ins Tal möglich. Am Freitag öffnen am Hauser Kaibling auch die letzten Liftanlagen, für die Hochwurzen-Bahnen und dem Rittisberg in Ramsau fällt an diesem Tag der Startschuss für die Saison. Ebenfalls los geht es am Freitag laut bergfex.at in St. Jakob im Walde sowie in der Schwabenbergarena Turnau.