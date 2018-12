59-Jähriger verletzte sich beim Holzspalten schwer

Der 59-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit dem Spalten von Holz in einem Wald beschäftigt. Dabei arbeitete er mit einem an einem Traktor montierten Kegelspalter. Als er ein Holzstück vom Kegel des Spalters treten wollte, bohrte sich der Kegel in den linken Fuß des 59-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der 59-Jährige alarmierte selbst per Mobiltelefon die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Notarzthubschrauber Christophorus 12 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.