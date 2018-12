Einbrecher an der Grenze geschnappt

Noch nicht ins Netz gegangen sind der Exekutive jedoch Autoknacker, die an der Stadtgrenze in Wien ihr Unwesen treiben. Eine Lenkerin aus Mödling suchte nahe der U-Bahn-Station Siebenhirten einen Parkplatz. Dabei merkte sie, dass bei drei Pkw offenbar auf der Suche nach Beute Scheiben eingeschlagen worden waren. „Man ist nirgends mehr sicher“, so die junge Mutter.