Uni Graz dokumentiert den Zerfall der Pasterze

In einer soeben im renommierten Journal „Earth Surface Processes and Landforms“ erschienenen Publikation beschreiben die Geographen der Universität Graz den rapiden Zerfall der Gletscherzunge zwischen 1998 und 2012. Messungen zeigen, dass das Eis allein in diesem Zeitraum fast 75 Meter eingesunken ist und immer stärker von Geröll bedeckt wird. „In ein paar Jahrzehnten wird von der Gletscherzunge nur mehr ein schuttbedeckter Eisrest bleiben“, sagt Andreas Kellerer-Pirklbauer, Erstautor der aktuellen Publikation.