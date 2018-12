Paris‘ legendärer Glitzerfummel ist wieder da!

2002 feierte Paris Hilton in London ihren 21. Geburtstag - in einem von oben bis unten glitzernden Kleidchen, das mehr preisgab, als verbarg. Der Wasserfallausschnitt fiel der Hotelerbin dabei keck über die Brüste, der Rücken war bis zum Po-Ansatz frei und auf einer Seite des Mini-Kleidchens gab‘s obendrein einen Schlitz, der zeigte, was das Geburtstagskind eben nicht drunter trug - nämlich Unterwäsche.