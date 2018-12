Cannabis-Setzlinge waren nicht zur „Zierde“

„Erst das Abernten von Cannabispflanzen zur Gewinnung von Suchtgift ist strafbar“, erinnerte der Verteidiger an das geltende Gesetz. Und mit der Ernte habe sein Mandant ja nichts zu tun gehabt. Doch die Ermittlungen - einschließlich ausgewerteter SMS-Verkehr - zeigten für den Schöffensenat am Landesgericht eindeutig, dass dem Ladenbetreiber der spätere Verwendungszweck der rund fünf Zentimeter großen Pflanzen von Anfang an klar war.