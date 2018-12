Wieso plötzlich alle von Hintern besessen sind

Das Schönheitsideal änderte sich radikal und Po-Implantate gehörten plötzlich zu den häufigsten Schönheitsoperationen. In der letzten Statistik aus 2014 waren es rund 22.000 allein in den USA. Dass man auch ohne Silikon die Blicke auf sich ziehen kann, bewies Pippa Middleton bei der royalen Hochzeit. Klein, aber knackig zeichnete sich der durch ihr Kleid ab und stahl ihrer Schwester Kate die Show. Aber woher kommt diese Faszination? Anthropologen führen sie auf verschiedene archaische Instinkte zurück. Demnach entspricht ein dicker Hintern einer optimalen Gebärfreudigkeit. Laut Kulturwissenschaftlern sendet er aber auch sexuelle Signale. Fakt ist, dass ein schöner Hintern Männer, aber auch Frauen gerne ansehen - ob in der Jeans, Badebekleidung oder blank. Wie Sie Ihren Allerwertesten noch etwas optimieren können, erfahren Sie in unseren Tipps.