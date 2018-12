Entwickler-Legende kündigt neues Hardcore-RPG an

Mit „Alaloth: Champions of the Four Kingdoms“ hat Entwickler-Legende Chris Avellone (u.a. „Planescape: Torment“, „Baldur‘s Gate“, „Ice Wind Dale“, „Fallout 2“, „Star Wars Knights of the Old Republic II“) ein neues Hardcore-Rollenspiel nach „Dark Souls“-Art angekündigt. Dargestellt wird das Geschehen allerdings in der isometrischen Perspektive. 2019 soll der Titel für PC und Xbox One erscheinen. Als Vorgeschmack gibt es einen ersten Teaser-Trailer.