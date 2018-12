Leichterer Job-Zugang für ausländische Fachkräfte

Bei der Mangelliste wird künftig unterschieden zwischen einer Bundesliste und einer lokalen, die auf die regionalen Bedürfnisse eingeht. In Kärnten ist etwa Maurer nun ein Mangelberuf, Kellner werden speziell in Salzburg, Tirol und Vorarlberg gesucht, in Oberösterreich fehlen in gleich 18 Berufen (z.B. Fleischhauer, Zuckerbäcker, Buchhalter) inländische Fachkräfte. Einzig in Wien und dem Burgenland wurden keine eigenen Listen erstellt, beide Bundesländer sind von der Regionalisierung ausgenommen.