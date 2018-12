Ex-Boxweltmeister Stevenson in kritischem Zustand

Der kanadische Box-Profi Adonis Stevenson befindet sich nach einer K.-o.-Niederlage in der elften Runde gegen den Ukrainer Oleksandr Hwosdyk in kritischem Zustand. Dies gab Promoter Yvon Michel am Sonntag bekannt. Der 41-jährige Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht nach WBC-Version werde in einem Spital in Quebec intensivmedizinisch behandelt.