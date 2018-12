Diebesbande geschnappt: Über 500.000 Euro Schaden

Chef kundschaftete aus

Der 50-Jährige war mit dem Mercedes der Freundin unterwegs, fuhr bis zu 500 Kilometer am Tag, um geeignete Tatorte (ohne Bewegungsmelder und Alarmanlagen) auszuspionieren. Danach rief er seine Komplizen in Ungarn an. Sie brachen in Bauhöfe ein (unter anderem auch in Ludersdorf, Ratten und Vorau), stahlen Werkzeug sowie Autos, bei denen sie die Katalysatoren ausbauten. Die Beute wurde 35 Kilometer nördlich des Plattensees in der Gemeinde Devescer verkauft. „Vom Erlös führten mehrere Familien ein gutes Leben“, berichtet ein erhebender Beamter.