Schwab als 15. ins Wochenende, Wiesberger out

Der Steirer Matthias Schwab ist am Freitag bei den Mauritius Open der Golfer in Anahita mit einer 71er-Runde vom 6. auf den 15. Rang zurückgefallen. Der 23-Jährige schrieb vier Schläge mehr als am Vortag an. Landsmann Bernd Wiesberger verpasste bei seinem Comebackturnier auf der European Tour nach Verletzungspause den Cut, nach einer 76 bzw. 4 über Par fehlten ihm sechs Schläge auf das Wochenende.