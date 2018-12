Rätsel um Anschlag mit Giftsäure

Die Hintergründe sind jedenfalls rätselhaft. So ist völlig unklar, ob die gemeine Säureattacke gegen den Baum gerichtet war oder ob andere Motive ausschlaggebend waren. Der Attentäter dürfte entweder über den Gartenzaun geklettert sein, oder er ist über die Stege des kleinen Badesees des Erholungszentrums in den Garten von Andreas Grath gelangt. Dieser ist besorgt: „Meine Enkelin Isadora spielt oft hier. Zum Glück ist sie nicht mit dem Gift in Berührung gekommen. Aber wer weiß, ob der Täter nicht noch einmal zuschlägt?“