Salzburg Gruppensieger und Nr. 1 im Bullenstall

Im Finish war Salzburg dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich. So ging ein Kopfball von „Joker“ Takumi Minamino, der in der 76. Minute für Gulbrandsen kam, nach einem Konter von Wolf am Tor vorbei (81.). Und ein Treffer von Dabbur wurde zurecht wegen Abseits aberkannt (84.). Salzburg ist nun schon seit 16 Europacup-Heimspielen ohne Niederlage. Zuletzt verloren sie in Wals-Siezenheim am 20. Oktober 2016 mit 0:1 gegen OGC Nizza. Und die bisher überhaupt letzte Pflichtspielpleite zu Hause kassierten die „Bullen“ am 27. November 2016 in der Bundesliga mit dem 0:1 gegen die Admira.