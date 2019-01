Die schonungslosen Drogenbeichten der Stars

Auch Gagas Filmpartner in „A Star is born“, Bradley Cooper, erklärte einst, dass er zu Beginn seiner Hollywoodkarriere den Drogen nicht abgeneigt war. „Ich war so beschäftigt damit, was die Menschen über mich denken. Ich lebte nur noch in meinem Kopf“, erinnerte sich der Schauspieler unlängst an diese dunkle Zeit in seinem Leben zurück.