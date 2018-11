Tennis-Ass als Meerjungfrau: Bouchard heizt ein

„Es war so schwer, mit diesem Ding zu schwimmen“, so Bouchard. Gemeint ist die Meerjungfrau-Schwanzflosse, die sie am Strand von Necker Island fand. Bouchard nutzte die Gelegenheit, zog sich das Teil über ihre Beine und ließ ein Foto von sich machen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit ihrem durchtrainierten Körper posiert die Tennis-Dame als Meerjungfrau: