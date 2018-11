Autodiebe zünden Fluchtfahrzeug an

Nach dem Coup im Mostviertel reagierte die Polizei blitzschnell und schrieb den gestohlenen Transporter zur Fahndung aus. In der Früh wurde das Gespann dann im Bezirk Gmünd gesichtet - die Beamten versuchten zunächst erfolglos, die beiden Verdächtigen anzuhalten. In Karlstein in der Gemeinde Bad Großpertholz versuchten die Tschechen dann, ihre Spuren zu verwischen. Sie zündeten ihren Fluchtwagen kurzerhand an und rannten zu Fuß weiter. Allerdings nicht lange. Denn die meterhohen Flammen führten die Ermittler, die auch mittels Helikopter „Libelle“ sowie Spürhunden nach dem Duo fahndeten, schnurstracks zu dem brennenden Wrack.