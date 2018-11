„Wir haben uns viel getraut und auch Glück gehabt“

Als Kind war er fast jeden Dienstag mit seinen Eltern in Bad Schallerbach baden. „Hier hab ich Schwimmen gelernt“, sagt Markus Achleitner, der am 5. Dezember seinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführer der EurothermenResorts hat. Ein Abschied nach fast 22 Jahren. „Mit nassen Augen“, so der zukünftige Berufspolitiker.