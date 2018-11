Zillertal: Billardabend endete in Krankenhaus

Ein eigentlich gemütlicher Abend unter Freunden endete Mitte April in Mayrhofen für einen gebürtigen Wiener unter anderem mit einem Augenbodenbruch und mehreren Prellungen. Er wurde offenbar von zwei Männern (30, 27) brutal verprügelt. Der Grund für den Streit: Eine Lappalie am Billardtisch. Die Raufbolde schrammten nur knapp an einer Haftstrafe vorbei.