Lotto-Sieger: Multimillionär meldete sich!

Millionär gesucht

Nach einem weiteren Millionär suchen die Österreichischen Lotterien weiterhin: So hat sich bislang einer der beiden Sechsfachjackpot-Gewinner vom 12. September noch immer nicht gemeldet. „Millionär gesucht: Wem gehören die 5,1 Mio. Euro?“, schrieben die Lotterien bereits am 8. November auf ihrer Facebook-Seite. Es schadet also nicht, alte Quittungen zu überprüfen, so die Lotterien. Die gezogenen Zahlen vom 12. September lauten: 8, 12, 20, 23, 37, 42, Zusatzzahl 19.