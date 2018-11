„Just Cause 4“ & Co: Die Spiele-Hits im Dezember

Last, but not least bringt Koch Media mit „Jagged Alliance: Rage!“ 20 Jahre nach dem Erstling ein Spin-off des populären rundenbasierten Taktikspiels auf PC, PS4 und Xbox One, inklusive Online-Koop für zwei Spieler. Diesmal sehen sich die Söldner auf einer Insel einem Drogenbaron samt seiner „rasenden Armee“ gegenüber.