Ein Steirer leitet großes Salzburger Skigebiet

Dass er den Hauser Kaibling nach zehn Jahren verlassen wird, ist seit Wochen bekannt. Am Montag wurde die neue berufliche Herausforderung von Arthur Moser gelüftet. Der Steirer wird neuer Manager des „Snow Space Salzburg“ - so nennt sich der Zusammenschluss der drei Bergbahngesellschaften in Flachau, Wagrain und St. Johann Alpendorf.