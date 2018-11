Erfolgreiches Mählich-Debüt: „Talfahrt gestoppt“

Dieses Mal hatte Sturm auch den Spielverlauf auf seiner Seite. „Wir sind in der zweiten Hälfte etwas zu tief geworden, das hat mir nicht gefallen“, sagte Mählich gegenüber Sky und erinnerte sich an so manche Gefühlslage als Profi. „Wenn man so lange einem Erfolg nachläuft, beginnt man gegen Ende zu denken. Man hat richtig Angst, dass man das nicht drüberbringt.“ Auch deshalb gratulierte er der Mannschaft. „Das war schon in Ordnung so.“